CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarının ticari ulaşım ve nakliye sektörünü ağır bir darboğaza sürüklediğini belirterek, hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na soru önergeleri verdi, ayrıca sektörün içinde bulunduğu krizin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Dinçer, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışın zaten kırılgan bir yapıya sahip olan taşımacılık sektörünü ayakta kalamaz hale getirdiğini vurguladı. Her gün gelen zamlarla birlikte esnafın yükünün daha da arttığını ifade eden Dinçer, birçok ticari araç sahibinin kontağı çevirdiği anda zarar etmeye başladığını, günlük kazancın yakıt giderini dahi karşılamadığı bir noktaya gelindiğini belirtti. Önergede, yaşanan tablonun yalnızca bireysel esnafın sorunu olmadığı, doğrudan ülke ekonomisini etkileyen yapısal bir kriz haline dönüştüğü kaydedildi. “Nakliye durursa ticaret durur, ticaret durursa hayat pahalılığı daha da derinleşir” değerlendirmesinde bulunan Dinçer, ağır maliyetlerin yine küçük esnafa, şoföre ve taşımacılık sektörüne yüklendiğini ifade etti. Dinçer, ticari araçlar ve nakliye sektörü için ÖTV’siz akaryakıt uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini, sektör üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bununla birlikte, eski ve yüksek maliyetli araçların yenilenebilmesi için kapsamlı bir hurda araç desteği programı başlatılması çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı’na yöneltilen soru önergesinde; akaryakıttaki vergi yükünü düşürmeye dönük somut bir takvimin bulunup bulunmadığı, ticari araçlara ÖTV’siz yakıt uygulamasının neden hâlâ hayata geçirilmediği, artan akaryakıt fiyatlarının enflasyonu tetikleyip tetiklemediği, küçük esnaf için acil bir destek planı olup olmadığı ve akaryakıtta KDV ile ÖTV kaynaklı çifte vergilendirmeye son verilip verilmeyeceği soruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na verilen soru önergesinde ise taşımacılığın durma noktasına geldiği bir tabloda neden etkili bir acil eylem planı açıklanmadığı, sektörün neden kendi kaderine terk edildiği ve taşımacılığı ayakta tutmak için ÖTV’siz akaryakıt desteğinin değerlendirilip değerlendirilmediği gündeme taşındı. Ayrıca TBMM’ye sunulan Meclis araştırması talebinde, son yıllarda artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle sektörde yaşanan daralma, geçimini sağlayamayan esnafın işten çekilmesi ve taşımacılık alanındaki küçülmenin araştırılması istendi. Talat Dinçer önergesinde şu değerlendirmeye yer verdi: “Ulaşım sektörü ayakta kalmadan ekonominin ayakta kalması mümkün değildir. Esnafın sesi duyulmalı, alın terinin karşılığı korunmalıdır. Bu zamlar sadece araçları değil, Türkiye’nin üretim ve ticaret damarlarını da durdurma riski taşımaktadır. Ticari taşımacılığın sürdürülebilmesi için acil ve somut adımlar atılmalıdır.”