'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülen Mersin Üniversitesi (MEÜ) aracılığıyla yüzlerce çocuk ve genç ekran başından uzaklaşıp futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme gibi pek çok branşta eğitim alma fırsatı bularak geleceğe hazırlanıyor.

YÖK tarafından 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görülen MEÜ, bünyesine kattığı spor kulübü aracılığıyla ilk ve orta öğretim öğrencilerini ekran başından uzaklaştırıp yeşil sahalara ve kortlarla tanıştırıyor. Futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme gibi pek çok branşta eğitim alan çocuklar, üniversite çatısı altında hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini sürdürüyor. Birçok alanda kursa katılan 640 öğrenciye eğitim veren uzman kadroya ayrıca MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de eşlik ediyor.

Erol Yaşar: 'Milli takıma da öğrenci kazandırmak istiyoruz'

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, spor yatırımlarının meyvelerini topladıklarını belirterek, şu an 640 olan öğrenci sayısını kısa sürede binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Yaşar, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spora yapılan yatırımların sonucunu burada da meyvesini görmekteyiz. Tabii biz de 20 üniversite arasında yer alarak YÖK tarafından spor dostu bir üniversite seçildik. Burada şu anda voleybolundan basketboluna, yüzme, masa tenisinden futboluna öğrencilerimiz bulunmaktadır. 640 tane öğrencimiz spor kulübümüze üye. Tabii bu sayı giderek her geçen gün artmaktadır' dedi.

6-12 yaş grubundaki erkek ve kız öğrencilerinin eğitim aldığını anlatan Yaşar, burada hedeflerinin yetiştirdikleri çocuklar için aldıkları spor kulübü üzerinden lisan çıkarıp amatör liglere ve milli takıma kadar seçilmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Yaşar, 'Biz bir futbol okulu da satın aldık. Lisans çıkararak yakın bir zamanda Türkiye'deki tüm amatör kulüpler olmak üzere ve milli takıma da öğrenci kazandırmak istiyoruz' diye konuştu.

'Dijital bağımlılığa karşı destek vermek, üniversiteyle şehri bütünleştirmek istiyoruz'

Eğitim alanların yalnızca üniversite akademisyen ve idari personelin öğrencileri olmadığına dikkat çeken Yaşar, 'Mersin'deki tüm velilerimiz buraya kayıt yaptırabiliyor. Biz üniversiteyle şehri bütünleştirmek istiyoruz, kaynaştırmak istiyoruz. Bu spor da bizim üniversiteyle şehrimizi kaynaştırma açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda da sevinçliyiz. Şu anda 640 öğrencimiz var. Her geçen gün istek var. Biz yakın bir zamanda ikinci bir halı sahayı, tenis kortlarımızı büyüterek, futbol sahamızı yeni futbol sahası yaparak bunu binin üzerine çıkarmak istiyoruz. Bütün branşlarda velilerimize cevap vermek istiyoruz ve tüm branşları önemsiyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz. Dijital bağımlılık ve diğer kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzaklaştırmak, bunlarla ilgili destek vermek istiyoruz. Küçük de olsa Mersin Üniversitesi olarak buna katkı verdiğimizi düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri de çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle öğrenci çalıştırma projesi kapsamında kurslarda beden eğitiminde okuyan kız ve erkek öğrencilere spor kulübünde yer verdiklerini anlatan Yaşar, 'Onlardan destek alıyoruz. Hem onlar kendi branşları anlamında çalışıyorlar hem de spor kulübümüze destek oluyorlar. Hem de çocuklarımızın profesyonel ve altyapı olarak da güçlü bir şekilde yetişmelerini sağlıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Öğrenciler, 'Telefon ve tabletten uzaklaşıp güzelce sporumuzu yapıyoruz'

İlkokul öğrencilerinden Metehan Yıldırım, 'Kurslara geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımın önerisiyle geldim, iyi ki buradayım' derken orta okul öğrencisi Dünya Aydemir, '7. sınıf öğrencisiyim. Burada şut ve pas antrenmanları yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize pes etmemeyi, azimli olmayı ve yaptığımız işi severek yapmayı öğretiyor' ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencilerinden Asel Erya ise, 'Burada çok eğleniyoruz ve öğretmenlerimizden çok şey öğreniyoruz. Telefon ve tabletten uzaklaşıp güzelce sporumuzu yapıyoruz. Pes etmemeyi öğrenmek bizim için çok değerli' dedi.

Mersin Üniversitesi'nin, yeni halı sahalar ve tenis kortları projeleriyle 'Spor Dostu Kampüs' unvanını güçlendirerek daha fazla gence ulaşmayı hedeflediği belirtildi.