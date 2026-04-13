Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. fazı kapsamında Ankara'da düzenlenen çalıştaya katılarak, kadın-erkek eşitliğine yönelik çalışmalarını paylaştı, 25 belediyenin yer aldığı programda eşitlik politikaları ve yerel eylem planları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen ve kadınların kentlerde her alanda eşit, güvenli ve engelsiz bir şekilde yaşamasını hedefleyen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında, Ankara'da çalıştay düzenlendi. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ve 23 KDK belediyesinden daire başkanlarının katıldığı çalıştayda, program ortakları ve katılımcı belediyeler Kadın Dostu Kentler için taahhütlerini yineledi.

Çalıştaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katılarak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kadın Dostu Kent' alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı ile programa katılan illerdeki son gelişmeler gözden geçirildi. Belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri kurulması ve güçlendirilmesi, Yerel Eşitlik Eylem Planları oluşturulması ve uygulanması ile ilgili süreçler değerlendirildi. Belediyelerin kadın-erkek eşitliğine dair strateji ve politikalarının önceliklendirilmesi ve 25 il arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi adına oturumlar düzenlendi. Bu kapsamda belediyeler, KDK Programı kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile iyi uygulama örneklerini de birbirleriyle paylaştı.

Eşitlik vizyonunun kurumsallaşması

2 gün süren çalıştayın açılışını, program ortakları UNFPA ve TBB'nin temsilcileri yaptı. Sözlerine Kadın Dostu Kent yaklaşımının yalnızca teknik bir başlık olmadığının altını çizerek başlayan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 'Kadın Dostu Kentler, belediyelerin tüm politika, bütçe ve hizmet süreçlerine eşitlik perspektifini entegre eden stratejik bir anlayıştır. Bu anlayışı hayata geçirmek için, konunun belediyelerde daire başkanlığı seviyesinde sahiplenilmesi ve kurumsal süreçlere dahil edilmesine ihtiyacımız var' dedi.

Belediye temsilcilerine programın başından bu yana, belirlenen hedefler ve taahhütler doğrultusundaki kararlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ise 'Özellikle katılımcılığın ve kadın-erkek eşitliğinin, belediyelerin tüm çalışmalarına entegre edilmesini önceliklememiz, Kadın Dostu Kentlerin tam anlamıyla başarılı biçimde uygulanması açısından kritik. Bu konulardaki kazanımlar, yerelde özelleşen ihtiyaçlara, planlara ve hizmetlere daha verimli şekilde yansıyabilir' diye konuştu.

Kadın Dostu Kentlerde neler yapılıyor?

Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediyenin katıldığı KDK programı kapsamında, şu ana kadar 15 Yerel Eşitlik Birimi ve 17 Eşitlik Komisyonu oluşturuldu. 11 Belediye, Yerel Eşitlik Eylem Planlarını uygulamaya başladı. Belediyeler ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde danışma merkezleri kurarak, kadın-erkek eşitliğine yönelik hizmet sunumlarını güçlendirmek için önemli adımlar attı. Program kapsamında 2026 yılı boyunca devam edecek eğitimler, mentorluk desteği ve geliştirilen kılavuzlar ile 25 belediyenin tamamında Yerel Eylem Eşitlik Planlarının oluşturulması ve uygulamaya başlanması hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, UNFPA Türkiye ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen program kapsamında; Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 kent belediyesi, yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için, Kasım 2027'ye kadar birlikte çalışmaya devam edecek.