Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök'ten 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi'nde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlyas Gök'ün yakınlarının haber vermesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Demans ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen adamın bulunması için arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve mahalle halkı bölgedeki dağlık ve ormanlık arazilerde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rahatsızlığı sebebiyle yön duygusunu yitirmiş olabileceği ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtilen İlyas Gök'ü görenlerin ya da eşkaline uygun kişiyle karşılaşanların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın güvenlik birimine bildirmeleri istenildi.