Mersin'de 5 katlı apartmanın yaklaşık 17 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin halatlı kurtarma operasyonuyla sağ salim çıkarıldı.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan Altunkum Sahil Sitesi'nde meydana geldi. 1. katta yaşayan bina sakini, banyodaki havalandırma penceresinden gelen kedi seslerini fark edince durumu TEKSİN uygulaması üzerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.
İhbarın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi AKOM Bilgi Sistemi üzerinden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bina çatısındaki havalandırma bacası üzerine makara sistemli istasyon kurdu.
Yaklaşık 17 metre derinliğindeki dar havalandırma boşluğuna iple erişim yöntemiyle inen itfaiye eri, zorlu çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkararak güvenli şekilde yukarı taşıdı. Kurtarılan kedi veteriner tarafından kontrol edilerek, hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.