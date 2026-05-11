Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş.'nin sermaye artışıyla ilgili tartışmalara yanıt vererek, belediye iştiraklerinin zarar etmediğini, aksine büyüyerek kar ettiğini söyledi. Seçer, 'Sermaye artışı şirket batmış anlamına gelmez. Büyüyen şirketler de sermaye artırır' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü.

'İştiraklerimiz kar ettiği için sermaye artırımına gidiyoruz'

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 150 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin Nisan Ayı Meclis Toplantısında yaşanan tartışmalar da gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesine ait kafe ve plajların belediye iştirakleri aracılığıyla işletildiğini belirterek, bu işletmelerin önemli gelir elde ettiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde belediye iştiraklerinin kötü durumda olduğunu savunan Seçer, geçen süreçte yapılan yatırımlar ve işletme modeliyle şirketlerin güçlendiğini ifade ederek, 'Şu anda 24 kafe ve plajımız hizmet veriyor. Bunlar 2025 yılında toplam 23 milyon TL kar elde etti' diye konuştu.

Kafelerin üçüncü şahıslara kiralanmaması yönünde karar aldıklarını da kaydeden Seçer, iştirak şirketinin Büyükşehir Belediyesine kira ödediğini vurgulayarak, 'Ben bunu methedilmesi, teşekkür edilmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyorum' ifadelerini kullandı.

Sermaye artışıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Seçer, sermaye artırımının şirketin zarar ettiği anlamına gelmediğini belirterek şunları söyledi: 'Şirket batmış da sermaye artıyor diye bir şey yok. Sermaye artış nedenleri vardır. Çok daha büyük cirolara, karlara eriştik, varlıklarımız arttı. Bu sermaye artık yetersiz kalıyor diye şirketler sermaye artırır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır.'

Seçer'den kadınlar ve engelli bireyler için mesaj

Konuşmasında 'Anneler Günü'nü de kutlayan Seçer, kadınların toplumdaki emeğine dikkat çekti. Kadınların daha eşit, güçlü ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir kent oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek mesajı verdi.

Seçer, 'Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam için mücadele eden tüm engelli yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Engelsiz yaşam için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Garaj Mersin ve Kampüs Mersin açılıyor

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projelerinin açılışını da duyuran Seçer, projeyle üniversite, sanayi ve kent iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Seçer, gençleri, girişimcileri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak projenin açılışının 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşları açılışa davet etti.

Yalınayak Mahallesi için ortak çözüm çağrısı

Meclis toplantısında Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğiyle ilgili madde de görüşüldü. Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanan düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Bölgedeki çevre ve halk sağlığı sorunlarına dikkat çeken Seçer, sorunun çözümü için tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, 'Mahkeme kararını uygulamak zorundayız. Bu konuyu oturup konuşarak çözmek lazım' dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.