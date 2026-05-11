Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bin 431 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından 1-11 Mayıs tarihleri arasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gece denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilincini artırmak amacıyla yapılan uygulamalarda toplam bin 431 araç denetlendi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 137 araç ve sürücüye gerekli işlemler uygulandı. Denetimler sırasında sürücü ve yolculara trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ile güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.