MESKİ Genel Kurulunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2019'dan bu yana 557 projeden 469'unun tamamlandığını, 47 projenin sürdüğünü, 41 projenin ise planlama aşamasında olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve gündem dışı 1 maddenin eklenmesiyle birlikte toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda, 'MESKİ 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu' da oy birliğiyle kabul edildi.

MESKİ'nin 2025 yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 91

Toplantıda 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu meclis üyelerinin bilgisine sunulurken, 2025 Yılı Denetçiler Raporu ile 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Seçer, 2025 yılı gelir ve gider bütçeleri arasında dengeli bir tablonun oluştuğunu belirterek, gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 91, gelir bütçesinin ise yüzde 87 seviyesinde olduğunu ifade etti. Mayıs ayı su tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seçer, MESKİ'de her ay TEFE-TÜFE/2 oranında fiyat güncellemesi yapıldığını hatırlatarak, son 12 aylık artış oranının yüzde 28,2 seviyesinde kaldığını söyledi. 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiğine dikkat çeken Seçer, su tarifelerindeki artışın yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 15 altında gerçekleştiğini kaydetti.

Su ve atık su hizmetlerindeki maliyet artışlarına da değinen Seçer, yapılan hesaplamalara göre 2025 yılı itibarıyla 1 ton suyun atık su bedeli dahil toplam maliyetinin 73,64 TL olduğunu, buna rağmen 2026 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla su ve atık su satış fiyatının 53,93 TL seviyesinde bulunduğunu belirtti.

MESKİ'de 557 projenin 469'u tamamlandı

Devam eden ve yatırım programına alınan projelere ilişkin de bilgi veren Seçer, '2019 yılından bu yana toplam 557 projeyi kamuoyuna açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayısı 469, devam eden 47, planlanan ise 41 projemiz var' dedi. İLBANK kanalıyla finansman talebinde bulunulan projelerin maliyetini de paylaşan Seçer, 'Bizim devam eden projelerimiz, öz kaynak ve dış finans dahil 96 milyon 507 bin Euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan, dış kredisi bulunan ve şu anda ihale aşamasında olduğumuz projeler yaklaşık 82 milyon 595 bin Euro, bunun da TL karşılığı 4 milyar 403 milyon TL' ifadelerini kullandı.

Bazı projeler için finansman arayışının sürdüğünü de belirten Seçer, 'İLBANK'la temas halindeyiz. Onun da tutarı 69 milyon 125 bin Euro, TL karşılığı da 3 milyar 685 milyon TL. Nihayetinde parası belli, proje belli, ihalesine çıkılmış ve finansman arayışı içerisinde olduğumuz toplam projelerin tutarı 248 milyon 228 bin Euro, yani TL karşılığı 13 milyar 235 milyon TL' diye konuştu.

Su fiyatları konusuna da değinen Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleri ile paylaştı. Seçer, su fiyatlarının TEFE-TÜFE oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizerek, 'Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetleri başta elektrik olmak üzere topografik yapı da dahil olmak üzere farklı etmenler etkiliyor. İnişli yükselişli arazi yapısı, terfili, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor' şeklinde konuştu.

'Su fiyatları ile ilgili kara propaganda yapılıyor'

Seçer, evsel atık bedellerini Büyükşehir Belediyesinin tahsil etmesinin kanun tarafından belirlendiğini hatırlatarak, 'Kanun koyucu da bu işin kolayına kaçmış. 'Mecburen su faturasını öder. Su faturasını ödemezse suyu kesilir. Doğal olarak da evsel atığı öder' diye düşünmüş. En rahat yolun bu olduğunu görmüş. Bu yükün de sular idaresinin, belediye başkanlarının sırtında bir kambur olabileceğini düşünmemiş. Bile bile, sanki bu bedel su fiyatıymış gibi, 'Mersin'de su fiyatları şöyle yüksek, böyle yüksek' diye bir yanlış propaganda, dezenformasyon ya da kara propaganda yapılıyor' diyerek konuya açıklık getirdi.

'50 yıl su bekleyen yerlere su götürdük'

İlçeler arası herhangi bir saikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurgulayan Seçer, 'Tek saikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bazı bölgeler bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır, mağdur edilmiştir. 50 yıl su bekleyen köylere su götürdük. İlk kez çeşmeden su akan köyler var, Erdemli'de de Silifke'de de var. Başkanlarım biliyor. Biz stratejik plan yaparken de yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla bir bölgenin bize verdiği oy ile ilgili aklımızda en ufak bir şey olmaz' dedi.

MESKİ Genel Kurulu, ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.