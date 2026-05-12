Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'Ustalara Saygı Konseri' ile Popüler Türk Müziğine damga vuran unutulmaz eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Mezitli Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşen konserde müzikseverler nostalji dolu bir gece yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, sanatseverleri bir araya getiren anlamlı ve unutulmaz bir geceye imza atıldı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere sanatseverler yoğun bir katılım gösterdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen konserde, geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlediğimiz eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu.

Orkestra şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği gecede, Kent Orkestrasının sahne performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, salonda nostaljik ve bir o kadar da coşkulu bir atmosfer yaşandı. Konserde seslendirilen eserler, müzik tarihine damga vurmuş ustalara saygı niteliği taşırken, izleyiciler zaman zaman parçalara eşlik ederek konsere hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca hem hüzün hem de neşe bir arada yaşandı. Popüler Türk Müziğinin tarihine damgasını vurmuş isimlerin repertuarına yer verilen konserde, Kent Orkestrası adeta dinleyicilerin kalbine dokundu. Müzikseverler, düzenlenen konserde Popüler Türk Müziğinin efsaneleşmiş eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Farklı dönemlere damga vurmuş usta sanatçıların eserleri, güçlü yorumlarla sahnede yeniden hayat buldu.

'Dinleyicilerimiz konserlerimizden çok memnun'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, 'Kent Orkestramızın konserleri çok güzel gidiyor. Biletlerimiz kapalı gişe satılıyor. Dinleyicilerimiz konserlerimizden çok memnun ve yenilerini talep ediyorlar. Güzel bir izleyici kitlesine ulaştık' dedi.

Yoğun provaların arkasından konserleri verdiklerinden söz eden Matyar, 'Vatandaşın çok beğenisini alıyoruz. Tekrarları isteniyor. Mezitli Kültür Merkezinde verdiğimiz bu konserde, Mezitli'de daha çok bu tür konserleri vermemiz yönünde de vatandaştan talepler aldık' diye konuştu.