Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ATA Eğitim Merkezinde Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, akademik itfaiyecilik anlayışını esas alan eğitim modeliyle, Türkiye'de örnek gösterilen bir bölgesel eğitim merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. ATA Eğitim Merkezinde farklı şehirlerden gelen itfaiye teşkilatlarına verilen eğitimler, mesleki bilgi paylaşımının yanı sıra, kurumlar arası dayanışma ve ortak müdahale kültürünün gelişmesine de katkı sunuyor.

Muğla itfaiyesi personeline, teorik ve pratik eğitim verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde, yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Programın saha bölümü, Yenişehir ilçesi kırsalındaki Değirmençay Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi eğitimleriyle tamamlandı.

Eğitim programı sırasında ATA Eğitim Merkezini ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hizmete sunulan ATA Eğitim Merkezinin yalnızca Mersin itfaiyesi personeline değil, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki itfaiye teşkilatlarına da eğitim desteği sunabilecek bir bölge eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti. Akşahin, gerçekleştirilen eğitimlerin kurumlar arası koordinasyonu, mesleki dayanışmayı ve ortak çalışma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

Program sonunda Muğla itfaiyesi ekipleri tarafından, Mersin itfaiyesinin misafirperverliği ve eğitim sürecindeki desteklerinden dolayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin'e Atatürk posteri hediye edildi.

'Bu eğitimler sayesinde, yaşanan olaylarda aynı dili konuşuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünde eğitim amiri olarak görev yapan Selçuk Polat, farklı itfaiye teşkilatlarının eğitim için Mersin'e geldiklerinden söz ederek, 'Bu konuda en son talep Muğla Büyükşehir Belediyesinden geldi. 22 kişilik bir ekip hem yangın güvenliği ve yangın önleme üzerine eğitimler aldı, hem de yüksek açı ve iple erişim tekniklerini öğrendi' dedi. Eğitimleri en temelden verdiklerini kaydeden Polat, 'Biz bu eğitimin son gününde arkadaşları doğaya getirdik. Doğal ortamlarda arama, kurtarma ve ip tekniklerinin nasıl yapıldığını öğrettik' diye konuştu.

İtfaiye personeline verilen bu eğitimlerin tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini kaydeden Polat, 'Başımıza en son gelen büyük deprem olayında ya da orman yangınlarında gördük ki, hemen hemen Türkiye'nin her yerinden arama kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler o bölgelere koşarak gittiler. Biz bu eğitimleri hem kendi içimizde ve bölgemizde bir olay olduğunda daha çabuk müdahale edebilmek, hem de aynı dili konuşabilmek için yapıyoruz. Yani bir enkaz alanına ya da ipli kurtarma olayına gittiğimizde aynı dili, hareketleri ve doğru müdahaleyi yapabilmek adına bu eğitimleri veriyoruz' ifadelerini kullandı.