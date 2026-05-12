Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında 2 bin 300 metre yolda 6 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen 514, 550 ve 543. sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 300 metre yola sıcak asfalt serimi yapıldı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol çizgileri de çekilerek yollar vatandaşların kullanımına açıldı.

Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Ömer Ali Koştur, bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, 'Yollarımızda birçok tahribat meydana gelmişti ve trafikte büyük sorunlar yaşıyorduk. Özellikle kış sezonunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Toplamda 2 bin 300 metre yolda 6 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyoruz' dedi.