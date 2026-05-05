Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısında kentin kültür ve sanat altyapısını güçlendirecek amfi tiyatro projesini açıklayarak, 5 bin kişilik açık hava etkinlik alanını Tarsus'a kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, kentin günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetler ile uzun vadeli projeler aynı gündemde buluştu. Saha çalışmaları, sosyal destekler ve kentin kültürel geleceğine yön verecek yatırımlar detaylı şekilde ele alındı. Mecliste paylaşılan verilere göre, son ihale kapsamında kent genelinde toplam 2 bin 820 ton asfalt yama çalışması tamamlandı. Kırklarsırtı, Yeşilyurt, Akşemsettin ve Tozkoparan gibi birçok mahallede çalışmalar bitirilirken, programın etaplar halinde sürdüğü belirtildi.

Devam eden çalışmaların ise özellikle Anıt Mahallesi, Fevzi Çakmak bölgesi ve Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde yoğunlaştığı ifade edildi. Sanayi bölgesinde uzun süredir dile getirilen yol sorunlarına müdahale edilirken, bazı noktalarda otopark düzenlemeleriyle birlikte trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik planlamaların da sürdüğü aktarıldı.

Amatör kulüplere destek

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin kapsamını somut verilerle açıklayarak, farklı lig ve branşlara göre nakdi katkı sağlanacağını belirtti. Buna göre Süper Amatör Lig kulüplerine 100 bin TL, 1. Amatör Lig kulüplerine kulüp başına 70 bin TL, 2. Amatör Lig kulüplerine 60 bin TL destek verilecek. Kadın futbol ve engelli takımlarına 50 bin TL, diğer takım spor kulüplerine 70 bin TL ve bireysel spor kulüplerine ise 50 bin TL nakdi yardım yapılması planlandığı ifade edildi.

Başkan Boltaç, '2025 yılı sonunda bir destek sağladık, 2026 yılının başında da verelim istedik. İki dönemi bir araya getirerek kulüplerimize daha güçlü bir katkı sunmayı amaçladık. Komisyonlarımız bu anlayışla karar aldı. Ancak unutmamamız gerekiyor, bu destekler başvuru esasına dayalıdır. Başvurular mayıs ayı boyunca devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı etkinlik takviminde köyler arası futbol turnuvası ile Kaleburcu Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilecek oryantiring etkinliği de mecliste duyuruldu. Köyler arası futbol turnuvasının kaynaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir organizasyon olduğu vurgulandı.

Başkan Ali Boltaç, oryantiring etkinliği için ise vatandaşlara özel çağrıda bulunarak, 'Ben de çocuğumla katılmak istiyorum. Meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çocuklarımızı, torunlarımızı alıp bu etkinliğin parçası olalım'dedi.

Ayrıca 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında 16 Mayıs'ta Melis Fis, 19 Mayıs'ta ise Derya Uluğ sahne alacak. Festival boyunca çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerle Tarsus'ta renkli bir program hayata geçirilecek.

Toplantıda kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak amfi tiyatro projesi gündeme geldi. Bu kapsamda belediyenin son dönemde yürüttüğü kamulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Yalnızca 2026 yılında, 36 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında alanın da kamulaştırıldığı ve projenin uygulanacağı alanın tamamen belediye mülkiyetine kazandırıldığı aktarıldı.

'Hayalim 5 bin kişilik bir açık hava etkinlik alanını kentimize kazandırmak'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç kentin ihtiyaçlarına dikkat çekerek, 'Bu proje, Tarsus'un kültür ve sanat alanındaki ihtiyacına karşılık verecek önemli bir yatırım. Henüz projesi hazır değil ama hayalim 5 bin kişilik bir açık hava etkinlik alanını kentimize kazandırmak. Gerekli kamulaştırmaları tamamladık, alan artık tamamen belediyemize ait. 2027'de başlayıp 2028'de hemşehrilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Açılışını da bir senfoni orkestrası eşliğinde, kente yakışır bir şekilde yapmak istiyoruz'şeklinde konuştu.