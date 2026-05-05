Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri, 455 sporcunun katılımıyla büyük ilgi görürken, başpehlivanlıkta Feyzullah Aktürk zirvede yer aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri kapsamında, 2026 sezonunun ilk güreş organizasyonu yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 455 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda, müsabakalar minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirildi. Sporcular, 10 farklı ağırlık klasmanında gün boyu kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmaların ardından toplam 120 sporcu madalya ve para ödülü almaya hak kazandı. Başpehlivanlık kategorisinde Feyzullah Aktürk birinciliği elde ederken, Doğan Uzun ikinci oldu. Ali Bönceoğlu ile İsa Göçen ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren sporcuların ödülleri, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç adına takdim edildi.

'Tarsus'ta gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinlikte yaptığı konuşmada organizasyonun önemine dikkat çekti. Boltaç, '2026 sezonunun ilk Karakucak Güreşlerini Tarsus'ta gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün burada yalnızca bir spor organizasyonu değil, ata sporumuzun köklü geleneğini ve er meydanının ruhunu yaşatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, bu geleneğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarsus'ta ilk kez aynı meydanda buluşan önemli başpehlivanlar, organizasyonu güreşseverler açısından unutulmaz bir noktaya taşıdı'dedi.