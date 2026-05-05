Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, Tevrat ve el yazması eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde 2 şüpheli belirlendi. Ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları öğrenilen 2 şüpheli adres ve araçlarına düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 24 sayfalık 1 adet Tevrat, 1 adet deri üzerine el yazması levha ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.