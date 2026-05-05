Şehitkamil Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 28 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 28 madde görüşüldü. Mecliste önceki gün yaşanan şiddetli rüzgâr, dolu ve sağanak yağışa ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, 'Bu afet hepimizi çok derinden etkiledi. Çok üzüldük. İlk defa böyle bir afetle karşı karşıya kaldık. Yağışların ilk anından itibaren Gaziantep Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzle anında koordinasyonu sağladık. Gece yarısına kadar ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizle birlikteydik. Muhtarlarımızla olayın yaşandığı ilk andan itibaren iletişime geçtik. Zarar gören ve etkilenen vatandaşlarımıza ulaştık. Bu konuda çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın' dedi.

28 madde oylandı

Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gündem maddeleri oylandı. 28 maddeden 14'ü İmar Komisyonu'na, 13' Plan ve Bütçe Komisyonu'na oybirliği ile sevk edildi. Gündemin 26. Maddesi olan 2024 Yılı Faaliyet Raporu da oyçokluğuyla kabul edildi.

Başkan Yılmaz, Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nin 07.05.2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı.