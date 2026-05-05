Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 17'incisi düzenlenecek olan kan bağışı kampanyası için protokol imzaladı.

Gaziantep Valili, Şahinbey Belediyesi, Türk Kızılay'ı arasında her yıl geleneksel hale getirilen 'kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım' sloganlı 17'nci Kan Bağışı Kampanyası için protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik katıldı. İmzalanan protokol ile Gaziantep genelinde kan bağışının artırılması ve farkındalığın güçlendirilmesi hedeflenirken 6-7-8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinliğe çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

'Başka bir örneği olmayan bir kan bağışı kampanyasıyla beraberiz'

Düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasının Şahinbey Belediyesi'nin marka işi haline dönüştüğünü aktaran Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 'İfade edildiği gibi Türkiye'nin en sürdürülebilir, en kapsamlı, en çok katılımı olan ve bu alanda başka bir örneği olmayan bir kan bağışı kampanyasıyla beraberiz. Artık kan bağışı, Şahinbey Belediyesi'nin gelenekselleşen çok güzel işlerinden biri haline döndü. Aynen Çanakkale gezileri, Umre ziyaretleri, kitap fuarları gibi. Ben de dördüncü kez eşlik edeceğim ve her sene Demokrasi Meydanı'na gittiğimde oradaki kan vermek için kuyrukta bekleyen ve işlemlerini yaptıran kalabalığı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü hem tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz, hem tüm kurumlara, hem de bu konuda bir şeyler yapabilecek kapasitesi olan her yere örnek oluyoruz. Ümit ediyorum ki tüm belediyelerimize ve tüm benzer sivil toplum kuruluşlarına örnek olur. Çünkü kan bağışı çok önemli. Başka bir yöntemi olmayan bir bağış ve direkt insan hayatıyla, hayat kurtarmakla ilgili bir bağış. Dolayısıyla son derece önemli. Biz bu anlamda 17.sini Şahinbey Belediyesi'yle beraber yaparak böyle önemli bir projeye, kampanyaya hep birlikte imza atmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlarımızın üç gün sürecek kan bağışı kampanyamıza destek vermelerini istiyorum'

Kan bağışı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini aktaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları kan vermeye davet ederek, 'Çok hayırlı bir iş için şu anda burada bulunuyoruz. Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyemiz ve Kızılay'ımızla birlikte 17'incisini gerçekleştireceğimiz kan bağışının protokolünü imzalıyoruz. Kan bağışı çok önemli. Üretimi yok. Sadece insandan alınabiliyor ve bir ünite kan ile üç kişiye umut olabiliyoruz. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da çok önemli. Kan verdiğimiz zaman birçok hastalıktan kurtulmuş oluruz. Kendi vücudumuzun da kanı yenilenmiş oluyor. Bu açıdan özellikle bahar aylarında yaparak bu işi hem kendi sağlığımız açısından hem de hiç tanımadığımız, bilmediğimiz üç kişiye umut açısından çok önemli. Bunu geleneksel hale getirdik. Şu ana kadar 16 defa yaptığımız kan bağışında toplamda 65 bin 880 ünite kan bağışı toplamış olduk. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarıma hem teşekkür ediyorum hem de yarın başlayacak ve üç gün sürecek kan bağışı kampanyamıza destek vermelerini istiyorum' dedi.

'Türkiye'mizin yaklaşık iki günlük kan ihtiyacını karşılamış olacağız'

Organizasyonda toplanan kan üniteleriyle ile birlikte Türkiye'nin 2 günlük kan ihtiyacını karşılamış olacaklarını Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, 'Çok kıymetli ve anlamlı bir protokol. Türkiye özelinde böyle bir organizasyon sadece Gaziantep'e yakışacak bir organizasyon. Bu anlamda işin arka planında Şahinbey Belediye'miz ve kan hizmetleri ekibimiz tarafından çok ciddi bir emek var. Ümit ediyoruz ki bu organizasyonun akabinde Türkiye'mizin yaklaşık iki günlük kan ihtiyacını karşılamış olacağız' diye konuştu.