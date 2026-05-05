Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki konservatuvar öğrencisi ile bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda örnek bir dayanışma hikayesine daha imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi aracılığıyla genç öğrenciye umut oldu.

15 yaşında kemik kanseri teşhisi konulan ve yaklaşık 5 yıl süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran Şevin Balakan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitim hayatından kopmayarak önemli bir başarı gösterdi.

2022 yılında üniversite sınavında elde ettiği başarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazanan Balakan, eğitimine devam ettiği süreçte hastalığın yeniden nüksetmesi sonucu sol bacağını kaybetti.

Başkan Şahin, Şevin'in çağrısına kayıtsız kalmadı

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunma azmini sürdüren Şevin Balakan'ın, protez bacakla yeniden yürüyebilme hayalini dile getirdiği sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Fatma Şahin, 'Şevin Hanım'ın yanındayız' diyerek sürecin başlatılması talimatını verdi.

Başkan Şahin'in talimatıyla ekipler, Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek Balakan'ın muayene ve değerlendirme sürecini yerinde gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda açık yaranın iyileştiği ve protez uygulaması için gerekli klinik uygunluğun sağlandığı tespit edildi.

Protez süreci başlatıldı, üretim aşamasına geçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne kabul edilen Balakan, kesin ölçü işlemleri için sürece dahil edildi. 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında protez üretim ve uygulama aşamalarına geçildi.

Duygu dolu buluşma

Teşekkür amacıyla Başkan Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Şevin Balakan, yaşadığı zorlu süreç ve verdiği mücadeleyi anlattı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Balakan, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek sahne sanatları alanında kendini geliştirmek ve bu alanda ilerlemek istediğini ifade etti.

Ziyarette Balakan, Başkan Şahin'e 'Şad Olup Gülmedim' türküsünü seslendirdi. Sözlüsüyle birlikte ziyarete katılan Balakan'a Başkan Şahin, evlilikleri için beyaz eşya desteği sağlayacaklarını ifade ederken, talep etmeleri halinde nikâhlarını da kıyabileceğini belirtti.

Rehabilitasyon süreci yakından takip edilecek

Öte yandan süreç boyunca belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapistler tarafından Şevin Balakan'a çevrim içi fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sağlanacak, tedavi süreci titizlikle ve yakından takip edilecektir.