Aydın'ın Çine ilçesinde Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilinci etkinliği düzenlendi.

Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ile Öğretmen Fatma Öz Anaokulu iş birliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Çine Kaymakamı Refiki Fatih Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlik kapsamında minik öğrencilere trafik kurallarına uyma, yaya güvenliği ve temel trafik bilinci konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitici ve eğlenceli içeriklerle desteklenen programda çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenmesi hedeflendi. Geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesi adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Çine Kaymakamlığı, çocuklara yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirtti. Program, emeği geçen kurumlara teşekkür edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.