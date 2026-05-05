Efeler Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alanları çok daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için başlattığı yenileme seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Şehit Akif Karabulut Parkı ve Kemer Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakkı Uyar Parkı'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisiyle parklardaki oyun gruplarının bakımları tamamlanırken, miniklerin güvenliği için eskiyen kauçuk zeminler tamamen yenilendi. Ailelerin açık havada huzurla vakit geçirebilmesi amacıyla yeni piknik masalarının montajı yapıldı. Parkların estetik dokusu ise toprakla buluşturulan rengarenk çiçeklerle renklendirildi.

Yenilenen yüzüyle mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan parklar, vatandaşlardan tam not aldı. Mahallelerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyan Efeler halkı, özellikle çocukların güvenliğinin ön planda tutulması ve parkların bakımlı hale getirilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.