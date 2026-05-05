Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanhisar ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan tağşiş zeytinyağı dolum malzemeleri ile çeşitli gıda ürünleri ele geçirilirken, depo sahibine 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından belirlenen depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılan 7 bin 421 adet teneke, 102 kg bal ve 40 kg zeytin ele geçirildi. Depo sahibi olduğu belirlenen B.K. isimli şahıs hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahsa toplam 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.