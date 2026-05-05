Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 'Engelsiz Efeler' vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Kadıköy Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına dokunan, onları sosyal yaşamın merkezine taşıyan önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, 100 özel bireyin eğitim aldığı, gelişimlerini desteklediği ve sosyal hayata daha güçlü katılımlar sağladığı bir merkez haline geldi. Otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel engel, disleksi, serebral palsi, spina bifida, Menke-Hennekam, Hunter ve Angelman sendromu ile çeşitli gen ve kromozom farklılıklarına sahip bireyler burada uzman eğitmenler eşliğinde destek alıyor. RAM ve sağlık raporu bulunan bireylerin kabul edildiği merkez, yalnızca bir eğitim alanı değil; aynı zamanda aileler için de güven ve umut kapısı olma özelliği taşıyor.

Merkezde sunulan özel eğitim programları, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler sayesinde bireylerin hem zihinsel hem de sosyal gelişimleri desteklenirken, ailelerin de yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kısa sürede bölgenin en önemli sosyal destek noktalarından biri haline gelen merkez, kapsayıcı yapısıyla dikkat çekiyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hemen yanında yer alan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Parkı ise, erişilebilirlik esas alınarak tasarlanan yapısıyla özel bireylerin güvenle vakit geçirebildiği örnek bir sosyal alan sunuyor. Engelli dostu zeminler, yönlendirme sistemleri ve oyun alanlarıyla donatılan park; çocukların özgürce oynayabildiği, ailelerin huzurla zaman geçirebildiği ve mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdiği bir yaşam alanı oldu.