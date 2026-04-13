Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin hedef ve politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin mevcut ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm odaklı bir programla yola çıktıklarını söyledi. Anahtar Parti’nin “kararsız hâle getirilen milletin kararı” olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Ekonomi, işsizlik ve alım gücündeki düşüşün açıkça ortada olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, bu tabloya karşı kapsamlı bir planla geldiklerini belirtti. Mevcut yönetim sistemini eleştiren Ağıralioğlu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini değiştireceklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni yeniden güçlendireceklerini dile getirdi.

Devlet yönetiminde köklü değişiklikler yapacaklarını kaydeden Ağıralioğlu, Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden kuracaklarını, TÜİK’i güvenilir bir yapıya kavuşturacaklarını ve adalet sistemini siyasetin etkisinden arındıracaklarını söyledi.

Eğitim ve sosyal politikalar alanında da önemli vaatlerde bulunan Ağıralioğlu, mülakat sistemini kaldıracaklarını, çiftçiye daha fazla destek vereceklerini ve çocukların okullarda sağlıklı besine erişimini sağlayacaklarını ifade etti. Kreşlerin yaygınlaştırılmasıyla ailelerin destekleneceğini de sözlerine ekledi.

Toplumsal sorunlara da değinen Ağıralioğlu, uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” politikası uygulayacaklarını, kamu ihale sistemini şeffaf hâle getireceklerini ve yargı süreçlerini hızlandıracaklarını belirtti.

Vergi sisteminde adaletin sağlanacağını ve kamu kaynaklarındaki israfın önleneceğini söyleyen Ağıralioğlu, “makam saltanatını bitireceklerini” vurguladı.

Ağıralioğlu, açıklamasının sonunda emekliler, işsiz gençler, üreticiler ve mağdur ailelere seslenerek, “Sizi sandıkta bekliyoruz. Devleti yeniden devlet yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti’nin toplumun farklı kesimlerine hitap ettiğini belirten Ağıralioğlu, partinin yalnızca belli bir kesimin değil, tüm milletin partisi olduğunu sözlerine ekledi.