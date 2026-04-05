Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, elektriğe ve doğalgaza yapılan yüzde 25’lik zamma sert tepki gösterdi. Yapılan artışların gerekçesinin kamuoyunu ikna etmediğini belirten Ağıralioğlu, ekonomik yönetimi eleştirdi.

Enerji zamlarının savaş gibi dış gelişmelerle açıklanmasının kolaycılık olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Savaşı gerekçe gösterip yükü milletin sırtına yüklemek kolaydır. Ancak Avrupa’da enerji enflasyonu yüzde 5 seviyesindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 34 ise burada başka bir hesap, başka bir eksiklik vardır” dedi.

Son dönemde uygulanan ekonomi politikalarına da değinen Ağıralioğlu, döviz kurunu sabit tutma çabalarının ciddi maliyetler doğurduğunu savundu. “Enflasyonu artırmamak adına kuru sabit tutmaya çalışırken son bir ayda 50 milyar dolar rezerv yakıyoruz. Buna rağmen yapılan zamlarla hem vatandaş zor durumda bırakılıyor hem de enflasyon daha da yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payına dikkat çeken Ağıralioğlu, mevcut tabloya rağmen yapılan zamların zorunlu olmadığını dile getirdi. “Barajlarımız dolu, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 75’lere ulaşmış durumda. Bu şartlarda fiyatlara bu denli zam yapılmasının mecburiyet olduğuna kimseyi ikna edemezsiniz” diye konuştu.

Ağıralioğlu, açıklamasının sonunda ekonomik sorunların çözümü için çalıştıklarını vurgulayarak, “Döktüğümüz ter, bu sorun sarmalından kurtulmak ve milletimizi refaha kavuşturmak içindir” dedi.