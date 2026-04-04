Mersin'in Tarsus ilçesinde suya atlayan 17 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun bulunması için arama çalışması yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Şelale bölgesine gelen 17 yaşındaki B.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Berdan Irmağı'na atladı. Ardından B.Y. suyun içinde kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çocuğun bulunması için Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile polis çalışma başlattı. Suyun akıntılı ve debisi yüksek olmasından dolayı bölgede arama yapılıyor.