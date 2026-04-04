Mersin’de görev yapan öğretmenlerin katkı sunduğu “Denizlerin Derin Nefesi” projesi, Türkiye STEM Eğitimi Ulusal Çalıştayı’nda dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.

23 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye STEM Eğitimi Ulusal Çalıştayı kapsamında geliştirilen proje, çevre eğitimi ile STEM yaklaşımını aynı potada buluşturdu. Scientix çerçevesinde hazırlanan çalışma, ilkokul öğrencilerinin deniz kirliliğini tanımasını, çözüm üretmesini ve tasarım odaklı öğrenme sürecine aktif katılımını hedefliyor.

Projede mentör olarak görev yapan Aydın Sellioğ ile atölye lideri Seher Şeref öncülüğünde; Mersin’de görev yapan öğretmenler Sibel Çubuktar, Ayşe Pınar Üncü ve Semra Tunç Yaşa da ekipte yer aldı.

Hazırlanan senaryoda öğrencilerden, denizlerdeki plastik ve metal atıkları ayırt ederek toplayabilen bir deniz aracı tasarlamaları istendi. Projenin merkezinde ise deniz canlılarının yaşamını tehdit eden atık kirliliği yer aldı.

Uygulama sürecinde öğrenciler; suyun kaldırma kuvveti, mıknatısın bazı maddeleri çekme özelliği, yüzme-batma dengesi ve atık ayrıştırma gibi temel bilimsel kavramları kullanarak çözüm geliştirdi. Pet şişe, mıknatıs ve file gibi malzemelerle hazırlanan prototipler, gerçek bir çevre problemine yönelik somut çözümler sundu.

Dört ders saati olarak planlanan çalışmada öğrenciler; problem durumunu tartıştı, araştırma yaptı, tasarım çizimleri hazırladı ve prototiplerini test ederek geliştirdi. Süreç sonunda ortaya çıkan ürünler yalnızca bir model olmanın ötesine geçerek; iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iletişim becerilerini de ortaya koydu.

“Denizlerin Derin Nefesi” projesi, çocukların doğaya karşı sorumluluk geliştirmesine katkı sağlarken geri dönüşüm bilincini de güçlendirdi. Çalıştay kapsamında hazırlanan bu proje, yerelde geliştirilen bir eğitim uygulamasının küresel bir çevre sorununa nasıl etkili bir yanıt verebileceğini göstermesi açısından önemli bir örnek olarak öne çıktı.+