ORC Araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, siyasi dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, seçmene “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 31,4 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 30,9 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor. İki parti arasındaki farkın yalnızca 0,5 puan olması, seçim yarışının başa baş geçeceğini gösteriyor.

Ankette MHP yüzde 7,5, DEM Parti yüzde 7,2 oy oranına ulaşarak orta sıralarda yer aldı. İYİ Parti yüzde 5,5 ile dikkat çekerken, Zafer Partisi yüzde 3,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1 oy aldı.

Daha düşük oy oranlarına sahip partiler ise şöyle sıralandı: Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, Yerli ve Milli Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,9, Anahtar Parti yüzde 1,4. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Ortaya çıkan tablo, Türkiye siyasetinde iki büyük parti ekseninde sert bir rekabetin sürdüğünü, seçmen tercihlerinin ise hâlâ değişken olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle kararsız seçmenin yöneliminin önümüzdeki süreçte sonuçları belirleyici olacağı görüşünde birleşiyor.