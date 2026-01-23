Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üniversite mezunu gençler arasında giderek artan işsizlik oranlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dinçer, üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 40’ının işsiz olduğuna dikkat çekerek, bu tablonun yıllardır sürdürülen yanlış eğitim ve istihdam politikalarının sonucu olduğunu vurguladı.

“Suçlu gençler değil, plansızlıktır”

Dinçer, gençlerin ve ailelerin bu tablonun sorumlusu olmadığını belirterek, asıl sorunun plansızlık, öngörüsüzlük ve günü kurtarma anlayışı olduğunu ifade etti. Kontrolsüz biçimde artan üniversite sayısına dikkat çeken Dinçer, özellikle ticarethane mantığıyla açılan özel üniversitelerin eğitim kalitesini geri plana ittiğini söyledi. Ülkenin hangi alanda ne kadar mezuna ihtiyaç duyduğunun hesaplanmadığını, buna rağmen her yıl yüz binlerce gencin diplomayla mezun edildiğini dile getirdi.

“Gençler müşteri gibi görülüyor”

Eğitim sisteminde kontenjan doldurmanın temel hedef haline geldiğini belirten Dinçer, gençlerin birer öğrenci değil, birer müşteri olarak görüldüğünü, ailelerin ise umutlarını paraya dönüştürmeye zorlandığını ifade etti. Mezuniyet gününün hayallerin gerçekleşmesi gereken bir gün olması gerekirken, işsizlik ve belirsizlikle anılır hale geldiğini söyledi.

“İstihdam daralıyor, liyakat geri planda”

Diğer yandan istihdam alanlarının giderek daraldığını vurgulayan Dinçer; üretim ekonomisinin terk edildiğini, sanayinin güç kaybettiğini, tarımın bitme noktasına geldiğini ve bilim ile teknoloji yatırımlarının göstermelik kaldığını belirtti. Kamu alımlarında liyakat yerine sadakatin belirleyici olduğunu söyleyen Dinçer, torpil sisteminin gençlerin önüne aşılmaz duvarlar ördüğünü dile getirdi.

“Beyin göçü değil, beyin kaybı”

Bu sürecin doğal sonucu olarak beyin göçünün arttığını belirten Dinçer, gençlerin isteyerek değil mecbur bırakılarak yurt dışına gittiğini söyledi. En nitelikli gençlerin başka ülkelerin ekonomisine ve bilimine hizmet ettiğini vurgulayan Dinçer, bunun bir beyin göçü değil, açık bir beyin kaybı olduğunu ifade etti.

Meclis Araştırması talebi

Sorunun üniversite mezunu sayısının fazlalığı değil, doğru planlamanın yapılmaması olduğunu kaydeden Dinçer, gençlerin yetersiz değil sistemin çökmüş olduğunu dile getirdi. Eğitim ile istihdam arasındaki bağın koptuğunu belirten Dinçer, bu anlayış değişmeden ne eğitimin ne ekonominin düzelebileceğini söyledi.

Bu kapsamda Dinçer, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü hükümleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle, genç işsizliğinin nedenlerini ve eğitim-istihdam politikalarının sorgulanmasını istedi.

Dinçer, üniversite mezunu gençlerin işsizlik, umutsuzluk ve göç arasında sıkıştığını belirterek, meselenin yalnızca gençlerin değil, tüm toplumun ve Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.