Saadet Partisi (SP) Mersin İl Başkanı Bilal Oğuz, kentin ve ülkenin kanayan yarası haline gelen emekli maaşları ve ekonomik darboğaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İktidarın "gariban siyaseti" yürüttüğünü savunan Oğuz, Mersin için hazırladıkları dev kalkınma hamlesinin müjdesini verdi.

"Gariban Olsunlar Ama Oy Versinler" Siyaseti Bitti

Hükümetin emekliyi yoksulluğa mahkûm ettiğini belirten Oğuz, iktidarın seçim stratejisini hedef alarak; "En çok oy aldığımız kitle garibanlar deyip, haklarını helal etsinler diyerek halkı yoksulluk sarmalına hapseden bir anlayışla karşı karşıyayız. 25 yıldır 'gariban olsunlar ama oy versinler' deniliyor. Biz buna 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin’de 334 Bin Emekli Geçim Savaşı Veriyor

Mersin özelindeki rakamlara dikkat çeken İl Başkanı, kentte yaşayan yaklaşık 334 bin emeklinin kira, fatura ve mutfak masrafları arasında ezildiğini vurguladı. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının bir "imkânsızlık" değil, bir "tercih meselesi" olduğunu belirten Oğuz, sadece sivil emeklilerin değil, ordunun bel kemiği olan emekli binbaşıların ve asker emeklilerinin de adalet çığlığı attığını hatırlattı.

Erbakan Dönemi Ruhuyla "Mersin Kalkınma Planı" Açıklanacak

Konuşmasında Necmettin Erbakan’ın 1970’li yıllardaki kalkınma hamlelerine atıfta bulunan Bilal Oğuz, Mersin’in kaderini değiştirecek sürecin ilk adımını, "Mersin; limanı, tarımı, lojistiği ve 300 kilometrelik sahil şeridiyle devasa bir potansiyele sahip. Bu zenginliğin heba edilmesine razı değiliz. 31 Ocak’ta gerçekleştireceğimiz Mersin Kalkınma Planı Çalıştayı ile fitili ateşliyoruz. Mayıs ayında ise 13 ilçeyi ve 807 mahalleyi kapsayan, insan odaklı üretim planımızı kamuoyuna açıklayacağız" sözleriyle dile getirdi.

"Çözüm Milli Görüş"

Mersin’in tropik meyvelerinden zeytinine, limanından insan kaynağına kadar Türkiye’nin en güçlü illerinden biri olduğunu ifade eden Oğuz, “Ak Parti iktidara geldiğinde emekli, asgari ücretliden yüzde 50 fazla maaş alıyordu yani bugünle mukayese ettiğimizde 42 bin lira maaşa tekabül ediyor. Ak parti iktidara geldiğinde 3Y ile mücadele edeceğini belirtmişti bunlardan bir tanesi de yoksullukla mücadeleydi. Emeklimizi ezdirmeyeceğiz diyordu. Eğer iktidara geldiklerinde bırakın mücadeleyi hiç bir şey yapmasalardı bugün emekli gene sıkıntı içinde olmazdı. Ama bugün emekli maaşı asgari ücretin yüzde 40 daha aşağı maaş alıyor, iktidarın ekonomide başarısızlığı kendi grafiğinde açık ve nettir” dedi.

Oğuz, gerçek adaletin ve ekonomik huzurun ancak Milli Görüş iktidarıyla mümkün olacağına vurgu yaptı.