AK Parti Genel Merkez Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “milletle bütünleşen siyaset” anlayışı doğrultusunda Mersin genelinde yoğun bir saha programı gerçekleştirdi. Teşkilat disiplini, güçlü liderlik ve hizmet siyaseti ekseninde yürütülen ziyaretlerde, AK Parti’nin sahadaki kararlılığı bir kez daha ortaya kondu.

Av. Zeynep Gül Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları ve Akdeniz İlçe Başkan Yardımcıları ile birlikte, Mersin Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilerek güven tazeleyen Ümit Özkan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafı merkeze alan ekonomi politikalarının sahadaki yansımaları değerlendirilirken, AK Parti’nin her koşulda esnafın yanında olduğu vurgulandı.

Mersin Esnaflar ve Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı ve yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede ise, ulaşım ve esnaf sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Av. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen reformcu politikalar sayesinde esnafın sorunlarının çözümü noktasında güçlü adımlar atıldığını ifade etti.

Teşkilat çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Av. Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus İlçe Başkanlığı görevine atanan Fevzi İnan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda, teşkilatlarımız sahada dimdik durmakta ve davamızı kararlılıkla taşımaktadır” dedi. Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla yapılan temaslarda ise AK Parti’nin dinamizmi ve yenilenme gücü ön plana çıktı.

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Yılmaz, Mersin’de hizmete açılan Sağlıklı Yaşam ve GETAT Kliniği’ni ziyaret ederek, fonksiyonel tıp ve bütüncül sağlık anlayışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda güçlenen “koruyucu ve erişilebilir sağlık politikalarının” önemli bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Program kapsamında Akdeniz İlçe Başkanlığı görevine atanan Mahsun Sevimli ve yönetimini de ziyaret eden Av. Zeynep Gül Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle milletin içinde, milletle birlikte ve millet için siyaset yapmaya devam etmektedir. Sahada kurduğumuz her temas, bu büyük davanın kararlılığının bir göstergesidir.”