Tarsus'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus Belediyesi ekipleri gece boyunca sahada yoğun mesai harcadı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yolların açık tutulması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması hedeflendi. Kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de eş zamanlı yol açma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Boztepe, Böğrüeğri, Çukurbağ, Gülek, Keşli, Kozoluk, Eminlik ve Kuşçular mahallelerinde belediye ekipleri aktif olarak görev yaptı. Güzergahlar düzenli aralıklarla kontrol edilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahalede bulunuldu.

Yapılan çalışmalar sırasında Eminlik Mahallesi'nde kar nedeniyle mahsur kalan bir araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayrıca Tarsus Belediyesi sorumluluk alanında olmamasına rağmen kent genelindeki kritik güzergahlarda da yol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Eski Ankara Yolu ulaşıma açılırken, Kozoluk Mahallesi'nde yolda kalan tırlara destek verilerek trafiğin güvenli şekilde devam etmesi sağlandı.

Öte yandan yaşanan olumsuzluklara vatandaşların 153 hattı üzerinden belediyeye ulaşmasıyla hızlı müdahale edildiği belirtilirken, benzer durumlar için 'Alo 153 Tim' hattının aktif olarak hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.