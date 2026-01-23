Ramazan ayı yaklaşırken Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini artıran Türk Kızılay, bin 400 ton insani yardım malzemesi taşıyan 20. Gazze İyilik Gemisi 'Princess Nabiha'yı Mersin Uluslararası Limanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na uğurladı. Gıda, hijyen, giyim, bebek ve barınma malzemelerinden oluşan yardımların, El-Ariş Limanı'ndan tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık ile Kızılay yetkilileri katıldı. Törende konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Gazze'de yaşanan insani krizin en ağır bedelini her zaman olduğu gibi çocuklar, yaşlılar, hastalar ve ailelerin ödediğini ifade ederek, 'Gazze'de uzun zamandır çok ağır bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte en fazla etkilenenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar, yaşlılar, hastalar ve aileler ve böylesi zamanlarda insanın içini en çok yakan şey şudur, bir yerde sofralar kurulurken, başka bir yerde sofraların hiç kurulamaması' dedi.

'Gazze'ye uzanan bir iyilik yolu açtık'

Son aylarda etkisini artıran yağmur, sel ve sert rüzgarların, yerinden edilmiş ailelerin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Tanık, 'Gazze'de yaşanan zorluklar yalnızca çatışmalarla sınırlı değil. Son aylarda etkisini artıran yoğun yağmur, sel ve sert rüzgarlar, zaten yerinden edilmiş ve sınırlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışan aileler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava şartları, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi riskler oluşturuyor. Islanan battaniyeler, yetersiz barınaklar ve sert rüzgarlar, günlük yaşamı her geçen gün daha da güçleştiriyor. İşte biz, bu zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan insanlar için, 7 Ekim 2023'ten bu yana hamiyetperver milletimizin dayanışma ruhuyla Gazze'ye uzanan bir iyilik yolu açtık. Bu yol, kilometrelerle ölçülen bir hat değil, vicdanla, merhametle ve insanlık sorumluluğuyla kurulan bir köprü oldu' diye konuştu.

'20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık'

Tanık, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların boyutuna dikkat çekerek, en zor şartlarda dahi aşevleri aracılığıyla her gün on binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, 'Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık. En zor şartlarda dahi, aşevlerimizde kaynayan tencerelerle her gün 30 bin ile 40 bin öğün arasında sıcak yemek ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız yaklaşık 11 milyon öğün, milletimizin merhametinin Gazze'nin kalbine bıraktığı derin bir izdir' ifadelerini kullandı.

'Ramazan'ın ruhuna yakışan bir gönül seferidir'

Ramazan ayına yaklaşılırken Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının önemine dikkat çeken Tanık, 'Hepimizin kalbinde özel bir yeri olan Ramazan ayına yaklaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden, bugün uğurlayacağımız 20. İyilik Gemisi yalnızca bir yardım seferi değil, aynı zamanda Ramazan'ın ruhuna yakışan bir gönül seferidir. Bu gemide yaklaşık bin 400 tonluk gıda ve hijyen malzemesi, bebek malzemeleri, giyim, battaniye ve uyku tulumu bulunuyor. Uğurlayacağımız bu yardımlar, Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden Refah Sınır Kapısı'na, oradan da Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı koordinasyonunda Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte protokol üyeleri gemiyi selamlarken, İyilik Gemisi limandan ayrıldı.