Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü park yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ortak yaşam alanlarını modern, güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde Akşemsettin, Yeni Mahalle ve Bağlar mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla parklar baştan sona yenilendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklar için risk oluşturan eski oyun grupları kaldırılarak, güncel güvenlik standartlarına uygun yeni oyun ekipmanları kuruldu. Olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla oyun alanlarında kauçuk zemin kaplamaları yapıldı. Gençler için spor aletleri ve saha alanları elden geçirilirken, parkların genel kullanım kapasitesi artırıldı.

Parklarda yeşil dokunun güçlendirilmesine de önem verildi. Rulo çim uygulamaları, yeni bitkilendirme çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleriyle parklar hem görsel açıdan zenginleştirildi hem de mahalle sakinleri için daha ferah yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Muhtarlardan teşekkür

Akşemsettin, Yeni Mahalle ve Bağlar Mahallesi muhtarları, park yenileme çalışmalarının mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Uzun süredir ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarının hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden muhtarlar, Tarsus Belediyesine, Belediye Başkanı Ali Boltaç'a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

'Yaşam kalitesini yükseltiyoruz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise parkların mahalle yaşamındaki önemine dikkat çekerek, 'Parklar; çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin nefes aldığı ortak yaşam alanlarıdır. Biz bu alanları sadece fiziki mekanlar olarak değil, sosyal buluşma noktaları olarak görüyoruz. Amacımız her mahallede erişilebilir, güvenli, yeşil ve nitelikli parklar oluşturarak Tarsus'ta yaşam kalitesini kalıcı olarak yükseltmektir. Bu anlayışla park ve yeşil alan yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.