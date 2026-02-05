Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, 'TS EN ISO/IEC 17025:2017' standardı kapsamında akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı. Böylece laboratuvarda yapılan test sonuçları ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandı.

İmalatlarda kaliteyi güvence altına almak amacıyla kurulan Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü, 2022 yılında faaliyete aldığı asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve modern cihazlarla hizmet veren laboratuvarlarda, kentte yapılan yol ve altyapı imalatlarının denetimleri gerçekleştiriliyor.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan laboratuvar, 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edildi. Bu sertifikayla laboratuvarda yapılan deney ve test sonuçları ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazandı.

Türkiye genelinde birçok yerel yönetimin laboratuvar hizmetini dış kaynaklardan temin ettiğini belirten yetkililer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ise teknik altyapı ve uzman kadroyu kendi bünyesinde oluşturarak bu hizmeti kendi imkanlarıyla sunduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin, asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarına sahip olup akreditasyon belgesi bulunan iki belediyeden biri olduğu da kaydedildi.

Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, üretimden uygulamaya kadar tüm aşamaları titizlikle denetlediklerini belirterek, 'Uzman personelimiz ve modern cihazlarımızla tüm imalatların fen ve sanat kurallarına uygunluğunu sistematik olarak kontrol ediyoruz. TS EN ISO 17025 standardının gerekliliklerini yerine getirerek 2026 itibarıyla TÜRKAK tarafından akredite edildik' dedi.

Akreditasyon belgesinin laboratuvarın uluslararası standartlara uygun, tarafsız ve güvenilir hizmet verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Bayır, akreditasyon kapsamını genişleterek laboratuvar hizmetlerini daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.