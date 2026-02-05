Mersin'de yaya geçidinde meydana gelen ve 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ailelere taziye ziyaretleri sürüyor. Kazada ikiz kızlarından birini toprağa veren, diğeri de yoğun bakımda olan baba Mahmut Güney, 'Birini kaybettim, geriye sadece bir tanesi kaldı. Başka tutunacak bir dalımız kalmadı' dedi.

Kaza, pazartesi akşamı saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırı sollamak isteyen M.K. (25) yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen gruba çarptı. Kazada Zehra Serdil Atak (18), Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden Kübra Güney'in, ikiz kardeşi Büşra Güney ile birlikte tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Yaralı ikiz kardeş Büşra Güney'in hastanedeki tedavisi sürerken, cenazeler Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Birini kaybettim, geriye sadece bir tanesi kaldı'

Taziye ziyaretleri sırasında konuşan baba Mahmut Güney, çocuklarının Kıbrıs'tan gelen misafirlerini gezdirdikten sonra eve dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, 'Akşam yemeği için eve dönüyorlardı. Zaten geç saate kadar dışarıda kalan çocuklar değillerdi' dedi.

Kazanın yaşandığı akşam çocuklarını evde beklediğini anlatan Güney, uzun süre haber alamayınca endişelendiklerini söyledi. Olay yerine gittiklerinde acı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Güney, iki yeğeninin olay yerinde hayatını kaybettiğini, ikiz kızlarından Kübra'nın ise hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

'Bir varımız yoğumuz bir kızımız kaldı'

Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Büşra'nın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Güney, 'İç organlarında ciddi hasar var, beyinde zedelenme olduğu söylendi. İki ikiz kızım vardı, birini kaybettim. Geriye sadece bir tanesi kaldı. Başka tutunacak bir dalımız kalmadı' diye konuştu.

'Üç aile yok oldu'

Kazanın üç aileyi birden derinden etkilediğini vurgulayan Güney, 'Nejla'nın abisi 4 ay önce vefat etmişti, şimdi o aile tamamen çocuksuz kaldı. Zehra ise Kıbrıs'tan tatil için gelmişti. Benim de bir kızım gitti, biri kaldı. Üç aileyi mahvettiler, üç aileyi yok ettiler' ifadelerini kullandı.

'Oraya üst geçit şart'

Kazanın meydana geldiği noktada yeterli önlemin bulunmadığını dile getiren Güney, yetkililere çağrıda bulunarak, 'Bu noktada daha önce de kazalar oldu. Oraya mutlaka üst geçit ya da alt geçit yapılması gerekiyor. Yetkililerden bunu talep ediyoruz. Bütün mahalle aynı şeyi istiyor' dedi.