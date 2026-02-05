Mersin'de sinema ve görsel kültürü bir araya getiren 'Sinemanın İlham Veren Anıları' sergisi sanatseverlerle buluştu. Tekstil mühendisi ve sanatçı Seçil Coşgun'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mersin Sinema Ofisinin katkılarıyla açıldı.

Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonunda 'Gelenekten Geleceğe Yün' temasıyla kapılarını açan sergide, sinema sahneleri ile animasyon ve çizgi film karakterlerinin yün keçe üzerine işlendiği 36 eser yer aldı. Açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, sergi alanında nostaljik anlar yaşandı. Sergi kapsamında ayrıca 49 sinema filminden kesitlerin yer aldığı interaktif bir yarışma da düzenlendi. Ziyaretçiler, eserler içerisindeki film sahnelerini tahmin ederek QR kod üzerinden yarışmaya katılabiliyor. Yarışma sonuçlarının ve ödül töreninin 10 Şubat'ta sergi salonunda yapılacağı bildirildi.

Keçe üzerine doğal renkli yünlerin iğnelenmesiyle oluşturulan eserler, geleneksel malzemeyi çağdaş sinema imgeleriyle buluşturuyor. 1990'lı yılların çizgi film ve anime karakterleri ile 2000'li yılların animasyon kahramanlarından oluşan çalışmalar, izleyicilere çocukluk anılarını hatırlatıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, serginin 4-10 Şubat tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını belirterek, 'Sergimiz, 1990'lı ve 2000'li yılların çizgi film ve animasyon karakterlerinin yün keçe üzerine işlenmiş eserlerinden oluşuyor. Ziyaretçilerimiz interaktif yarışmayla da geçmişe bir yolculuk yapacak. Yarışma sonunda ilk 3 kişiye ödüllü sinema bileti verilecek' dedi.

Sanatçı Seçil Coşgun ise eserlerinde kadim bir malzeme olan yünü kullandığını ifade ederek, 'Yün; geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir malzeme. Çocukluk anılarımızı günümüzde de mutlu eden anılarla birleştirmek istedim. Sergi; animasyon, anime ve çizgi film karakterlerinden oluşuyor. Geleneksel olanı modern bir dille yorumluyoruz' diye konuştu.

Sergiyi gezen ziyaretçiler de çalışmaları orijinal ve dikkat çekici bulduklarını ifade ederek, kente kazandırılan kültür-sanat etkinliklerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.