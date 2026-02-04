Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yangın nedeniyle zarar gören tarihi Mersin Evinde, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlar belediye ekiplerince temizlendi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çankaya Mahallesi 4734 Sokakta bulunan ve yangın sonrası çatısı hasar gören 2 katlı tarihi yapıda çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, düşme riski taşıyan kiremitler ile ahşap ve kalaslar kontrollü şekilde sökülerek aşağı indirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, sokakta güvenlik önlemleri alınarak şerit çekildi. Kovalı araç desteğiyle çatıda bulunan ve her an düşme tehlikesi oluşturan kiremit, kalas ve tahtalar balyoz yardımıyla sökülerek temizlendi.

Ekipler ayrıca, can güvenliği açısından risk oluşturan binaya özellikle çocukların girmesini önlemek amacıyla kırık olan kapıyı sac ile kaynaklayarak kapattı. Çalışmaların ardından ortaya çıkan moloz, ahşap ve çeşitli atıklar ise Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince sokaktan kaldırıldı.

Yapılan hizmete tanıklık eden sokak sakinleri, gösterilen duyarlılık ve hassasiyet nedeniyle Akdeniz Belediyesine ve çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.