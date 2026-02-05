Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kötü koku, bakteri ve larva oluşumunu önlemek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 65 mahallede bulunan toplam 8 bin 500 çöp konteynerini belirlenen periyotlar dahilinde özel donanımlı konteyner yıkama araçlarıyla yıkayıp ilaçlıyor.

Çalışmalar kapsamında konteynerler önce çöp toplama araçlarıyla tamamen boşaltılıyor, ardından ekipler, konteyner tabanında biriken ve yüzeye yapışan atıkları özel el aletleriyle temizliyor. Kaba temizliğin ardından devreye giren konteyner yıkama araçları, yüksek basınçlı sıcak su ve çevre dostu dezenfektanlar kullanarak konteynerleri detaylı şekilde yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu sayede kötü koku, mikrop, bakteri ve larva oluşumunun büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, çevre ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Şener, 'Akdeniz ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın temiz, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşam sürmesi temel önceliğimizdir. Çöp konteynerleri düzenli temizlenmediğinde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle ilçemizin tamamında konteynerlerimizi periyodik olarak yıkıyor, dezenfekte ediyor ve ilaçlıyoruz' dedi.

Şener, çevre temizliği konusunda vatandaşların duyarlılığının önemine de dikkat çekerek, atıkların poşetli şekilde konteynerlere bırakılması ve başta inşaat ile mobilya atıkları olmak üzere çöplerin çevreye gelişigüzel atılmaması çağrısında bulundu.