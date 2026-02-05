Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı boyunca merkez ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde yüzlerce firmayı kontrol etti. Denetimlerde tespit edilen ihlaller nedeniyle işletmelere idari para cezası uygulandı.

1- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında yapılan kontrollerde, 531 firmada toplam 59 bin 728 ürün incelendi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 339 bin 754 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetleri 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' üzerinden iletebileceklerini hatırlattı.