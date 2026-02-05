Mersin'de geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışların ardından derelerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinin izleri, Akdeniz Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla siliniyor.

Selin ilk gününden itibaren sahada aktif görev alan belediye ekipleri, Mersin Millet Bahçesi sahilinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Sel sularıyla birlikte sahil şeridine sürüklenen odun parçaları, balçık ve çeşitli atıklar; Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Çalışmalara 12 kamyon, 3 traktör, 1 kepçe ve 1 kazıcı-yükleyici destek veriyor. Sabahın erken saatlerinde sahil bölgesine intikal eden ekipler, iş makineleri yardımıyla biriken atıkları toplayarak belirlenen alanlarda bir araya getiriyor. Toplanan atıklar daha sonra kamyonlarla bertaraf merkezine taşınıyor.

'Temiz bir çevre, sağlıklı bir kent demektir'

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından tüm birimlerin teyakkuz halinde sahada görev yaptığını belirtti. Şener, çevre duyarlılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Yaşanan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, özellikle sahil bölgemizde ciddi bir kirliliğe yol açtı. Akdeniz Belediyesi olarak ilk günden bu yana tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugün de Millet Bahçesi sahilinde biriken odun parçaları, balçık ve atıkları temizleyerek bölgemizi yeniden halkımızın kullanımına uygun hale getiriyoruz. Burada yürüttüğümüz çalışmalar, denizlerimize taşınabilecek atıkların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir kent demektir.'

Yürütülen çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de vatandaşların sahili güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor. Sahil boyunca hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin, temizlik faaliyetlerini önümüzdeki günlerde de sürdürmesi planlanıyor.