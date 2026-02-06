Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Akdeniz Bölgesi Finali, 5 Şubat’ta Adana’da gerçekleştirildi. Adana Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadol aklaşık 30 okulun katıldığı yarışmada 90 öğrenci, geleneksel Türk mutfağı ile uluslararası mutfaklardan seçilen tariflerle jüri karşısına çıktı. Organizasyon, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra yaratıcılıklarını sergilemelerine de imkân sağladı.

Yarışmada Mersin’i temsil eden okullar önemli başarılara imza attı.

Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Evliya Çelebi Turizm MTAL ve Arpaçbahşiş Turizm MTAL gümüş madalyanın sahibi olurken,

Adile Onbaşı MTAL, Ashabı Kehf MTAL, Taşucu MTAL ve Akdeniz Borsa İstanbul MTAL bronz madalya elde etti.

Ayrıca Toroslar Hafsa Sultan MTAL, Akdeniz Bölgesi ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Genç aşçı adaylarının sergilediği performans jüri ve izleyicilerden tam not alırken, yarışma mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.