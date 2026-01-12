Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları kapsamında düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Arası Erkekler Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına katıldı.

Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini sergiledi. Yoğun ilgi gören yarışma, manevi atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı.

Yarışmaların öğrencilerin dinî bilgi birikimlerinin yanı sıra hitabet, temsil ve özgüven becerilerinin gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek organizasyonda emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile sema gösterisi, etkinliğe ayrı bir anlam katarken katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Ahbap İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bahaiddin Sav, 92,2 puan alarak yarışmayı birinci sırada tamamladı. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin Mengi 89,2 puanla ikinci olurken, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Satıla ise 84,8 puanla üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edilirken, dereceye giren öğrencilere başarılarının devamı dilendi.