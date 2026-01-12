Aile Yılı kapsamında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri, Mezitli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç’in katılımlarıyla gerçekleştirilen konser, dede, anne ve torunun aynı sahnede yer almasıyla büyük beğeni topladı. Üç kuşağın birlikte sahne alması, ailenin toplumdaki birleştirici rolünü güçlü bir şekilde gözler önüne serdi.

Programa;

Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç,

İlçe Emniyet Müdürü Kadir Aşkın,

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas,

İlçe Nüfus Müdürü Emel Akça,

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Bayram Duman,

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç,

ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanatseverlerden tam not alan konserin ardından, programın şefi Ömer Çam’a İlçe Emniyet Müdürü Kadir Aşkın tarafından, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nihal Kurşun’a ise Kaymakam Turgay Gülenç tarafından çiçek takdim edildi.

Programın sonunda konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliğin aile bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.