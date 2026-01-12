ORC Araştırma’nın 2025 yılı boyunca Mersin genelinde gerçekleştirdiği 9 ayrı çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Mersin 2025 Yıl Sonu Siyasi Eğilimler Raporu”, seçmen tercihleri, milletvekillerinin beğeni düzeyi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na yönelik memnuniyet oranlarını ortaya koydu.

Genel seçim anketinde “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda CHP yüzde 38,8 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 22,3 ile ikinci olurken, DEM Parti yüzde 11,8, MHP yüzde 9,4, İYİ Parti yüzde 7,9 oy oranına ulaştı. Diğer partilerin oy oranları ise yüzde 3’ün altında kaldı.

Raporda, 28. Dönem Mersin milletvekillerinin beğeni düzeyleri de yer aldı. En yüksek beğeni oranı yüzde 51,5 ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ait oldu. Onu AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı (%35,2) ve İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz (%33,6) izledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 2025 yılı genel memnuniyet düzeyi ise yüzde 57,4 olarak ölçüldü. Bu oran, Seçer’in kent genelinde yüksek bir toplumsal karşılığa sahip olduğunu ortaya koydu.