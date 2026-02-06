Mersin'in Silifke ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden polis memurları, vefatlarının üçüncü yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Depremde, Hatay'ın Hassa İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Şuayip Uğuz, eşi ve dört çocuğuyla birlikte, Hatay Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Saffet Sak, kendisi ve dört yaşındaki kızı Duru ile birlikte, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Fırat Kanaç ise ikametinde göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Meslektaşlarını anmak amacıyla Silifke İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur ve emniyet personelinin katılımıyla anma ziyaretleri gerçekleştirildi. Program kapsamında merhum Polis Memuru Şuayip Uğuz'un kabirlerinin bulunduğu Atayurt Mezarlığı ziyaret edilerek Kur'an okundu. Merhum Polis Memuru Saffet Sak'ın eşi Tuğba Sak'ın ikametinde ve merhum Polis Memuru Fırat Kanaç'ın ailesinin evinde de ziyaretler gerçekleştirilerek dualar edildi.

Anma programlarında, vatan uğruna görev yaparken hayatını kaybeden polisler de rahmet ve minnetle yad edilirken, ailelerine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.