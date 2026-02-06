Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen anma ve dayanışma programlarına katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, deprem şehitlerini dualarla andı.

5 Şubat günü gerçekleştirilen programlar kapsamında Başkan Ali Boltaç, vatandaşlarla bir araya geldi, deprem sonrası sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Programın devamında Karapınar Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliğini ziyaret eden Başkan Boltaç, depremde yaşamını yitiren vatandaşların mezarlarına karanfiller bıraktı, dualar etti ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan K12 Konteyner Kenti ziyaret eden Başkan Boltaç, bir konteynerde gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara bir araya gelerek, geçirdikleri süreçler ve talepleri üzerine sohbet etti.

6 Şubat gecesi Adıyaman Belediyesi önünden başlayan sessiz yürüyüş ise deprem saatinde duran 'saat kulesi'ne kadar sürdü. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu, hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından karanfiller bırakıldı, dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüne salındı.