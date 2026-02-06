Tarsus'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Ulu Cami önünde cuma namazı çıkışında helva ikramı yapıldı, depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına helva ikramı gerçekleştirildi. Tarsus Ulu Cami önünde, cuma namazı çıkışında vatandaşlarla buluşan helva dağıtımı, dualar eşliğinde yapıldı. Belediye ekipleri tarafından cami önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilen helva ikramı sırasında vatandaşlarla birlikte dualar edildi, kaybedilen canlar rahmetle yad edildi.
Kaynak: İHA