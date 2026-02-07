Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çevre sakinlerinin uzun süredir şikayet ettiği çöp ev, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla boşaltılarak temizlendi.

Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede kontrolsüz şekilde biriktirilen atıklar, çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturdu. Şikayetler üzerine harekete geçen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adreste inceleme yaptı.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, dairede kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında evde biriken evsel atıklar, kullanılmaz durumdaki eşyalar ve sağlıksız koşullara neden olan unsurlar kontrollü şekilde tahliye edildi.

Yetkililer, çöp evlerin bulaşıcı hastalık riski, haşere üremesi, yangın tehlikesi ve apartman sakinlerinin yaşam kalitesinin düşmesi gibi ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Temizlik çalışması apartman sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar belediye ekiplerine duyarlılıkları ve hızlı müdahaleleri nedeniyle teşekkür etti.