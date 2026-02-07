Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kaza, bir hafta önce ilçeye bağlı Yeni Mahalle Atatürk Caddesi muhtarlık binası önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y.T. (21) idaresindeki 33 BCY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü M.Y.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Vatan Baki Torun (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.