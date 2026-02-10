Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku üzerine belediye ekiplerince temizlik yapılan bir evde 115 bin lira ve ruhsatsız uzun namlulu silah bulundu.

Belediye ekipleri, gelen şikayet üzerine Toroslar Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 73 yaşındaki Ş.B.'nin evinde temizlik çalışması başlattı. Uzun süredir kötü koku yayan ve çevre sakinlerini rahatsız eden ev, verilen dilekçe üzerine baştan aşağı temizlendi. Çalışmalar kapsamında evden kamyonlarca çöp çıkarıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sırasında atıklar arasında 115 bin lira bulundu. Yaşlı adamın oğlunun da eşlik ettiği çalışmada bulunan para tutanak altına alındı. Evde ayrıca ruhsatsız bir uzun namlulu silah tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine silah, emniyet ekiplerine teslim edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evi hijyenik hale getirerek yaşlı adamın hayat şartlarını iyileştirdi.