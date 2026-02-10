Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, bakliyatın yüksek protein, vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunu belirterek, 'Uzun raf ömrü sayesinde kolay saklanabilen bu ürünlerin özellikle genç nesillere doğru şekilde tanıtılması gerekiyor' dedi.

Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla Mersin Ticaret Borsası tarafından bakliyat ürünlerinin tanıtıldığı program düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen programa Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, bakliyatın tarih boyunca bu topraklarda üretildiğini ve dünyaya buradan yayıldığını belirterek, 'Bakliyat kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Toprağın azot dengesini koruyarak kimyasal gübre ihtiyacını azaltır, üretim maliyetlerini düşürür ve biyolojik çeşitliliği artırır. İklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir üründür' ifadelerini kullandı.

Bakliyatın yüksek protein, vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Özdemir, uzun raf ömrü sayesinde kolay saklanabilen bu ürünlerin özellikle genç nesillere doğru şekilde tanıtılması gerektiğini ifade etti. Özdemir, Türkiye'de bakliyat üretiminin artırılması için destekleme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuşmasında, yerel yönetimler olarak iş dünyasının önünü açacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Kentin gelişimiyle birlikte bazı sorunların da ortaya çıktığını belirten Seçer, özellikle trafik konusunun çözümü için çeşitli projelerin sürdüğünü ifade etti. Seçer, 'Kentimiz büyüyor ve gelişiyor. Bu süreçte ulaşım ve altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Yaptığımız yollar, kavşaklar ve düzenlemelerle hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyasının yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ancak her şeyden önemlisi kentte birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Mersin'in huzuru, Türkiye'nin huzuru demektir' diye konuştu.

Program, bakliyat ürünlerinden hazırlanan yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.